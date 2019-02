Der 29-Jährige stand gegen die Berliner erstmals seit Mai 2009 in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen, in denen er spielberechtigt war, nicht in der Startelf. Erst als dritter Joker ersetzte er Pechvogel Kingsley Coman, der verletzt raus musste und so das Flügel-Problem vergrößert. Heißt unterm Strich: Die Bayern sind bedingt angriffsbereit.

Müller ist weiter außen vor

Müller, sonst eine immer sprudelnde Wortquelle, verpasste sich nach dem Spiel einen Maulkorb, rief den Reportern im Vorbeigehen als Erklärung zu: "Da kommt nichts Gescheites bei raus." Der Weltmeister von 2014 ist momentan außen vor, selbstverschuldet durch die Rote Karte im Dezember in Amsterdam. Kovac baut seine Elf daher ohne Müller, er fehlt ja auch im Rückspiel gegen Liverpool. Am 13. März braucht Bayern Tore zum Weiterkommen. Man hat ja Martínez, den Widerstandskämpfer im zentralen Mittelfeld. "Wenn er in Form ist, ist er eine Waffe", so Hoeneß. Für Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist der Wellenbrecher der Spieler der Woche. Martínez bescheiden wie immer: "Egal, ein wichtiger Sieg für die Mannschaft."

Für die Tabelle und die Moral. Joshua Kimmich: "In der Hinrunde hätten wir so ein Spiel nicht gewonnen." Und noch den Ausgleich kassiert. Wie beim 1:1 gegen Augsburg, beim 1:1 gegen Freiburg und beim 3:3 gegen Düsseldorf.

Am 6. April kommt’s in München zum Showdown mit Dortmund. "Da freue ich mich drauf", sagte Hoeneß breit lächelnd, "das wird ein richtiges Endspiel. Ich bin mir sicher, dass an dem Tag die Meisterschaft vorentschieden wird." Ein 1:0 reicht ja.

