Bundesliga-Fortsetzung: Was sagt der FC Bayern?

Bei den Münchnern fielen die Corona-Tests am Dienstag erneut allesamt negativ aus. "Wir wollen so schnell wie möglich in den Spielbetrieb zurückkommen“, sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bei "Sky". "Ab Samstag werden wir in ein Hotel in Quarantäne gehen." Bayern rechnet damit, dass die erste Partie am 16. Mai bei Union Berlin stattfindet.