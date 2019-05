45. Minute +1: Halbzeit in Leipzig!

45. Minute: Eine Minute gibt Gräfe obendrauf in Halbzeit eins.

42. Minute: Dortmund geht derweil mit 1:0 gegen Düsseldorf in Führung, somit wäre die Entscheidung in der Meisterschaft bei derzeitigem Stand auf den letzten Spieltag vertagt.

39. Minute: Gnaaaaaabry!! Nach einer Ecke kommt der deutsche Nationalspieler am langen Pfosten an den Ball und nimmt ihn volley aus der Luft - ein harter Schuss, allerdings direkt in die Arme von Gulasci.