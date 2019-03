Sancho brachte es in dieser Saison bis dato in 26 Bundesliga-Partien auf acht Tore und 15 Assists. Der Marktwert des Rechtsaußen liegt laut "transfermarkt.de" bei 80 Millionen Euro. In diesem Jahr waren alle Spieler teilnahmeberechtigt, die am oder nach dem 1. Januar 2000 geboren sind.