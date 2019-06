Premiere auch für George und Charlotte? Trooping the Colour: Jetzt soll auch Prinz Louis mitjubeln

Trooping the Colour - die alljährliche Militärparade zu Ehren der Queen (93) - steht am kommenden Samstag an. Die königliche Familie wird sich wieder auf dem Balkon des Buckingham Palastes versammeln. Dieses Jahr soll laut "The Sun" zum ersten Mal auch Prinz Louis (1) mit dabei sein. Er darf dann zusammen mit seinen Eltern Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) Hunderte Soldaten, Pferde und Musiker betrachten, die mit ihrer Parade den Geburtstag von Elizabeth II. feiern. Der war zwar bereits am 21. April, offiziell feiert die Monarchin ihren Ehrentag aber immer im Juni mit Trooping the Colour.