Flick beerbt Kovac nach 1:5-Debakel

Bundesliga-Hinrunde 2019 (Eintracht - FC Bayern 5:1): Nachdem Kovac auch seine ersten beiden Bundesliga-Partien mit den Bayern souverän gegen Frankfurt gewonnen hatte (3:0 und 5:1), zwischendurch Meister und Pokalsieger wurde, besiegelte pikanterweise die Eintracht auch sein Schicksal in München. Kovac, nach zuvor sehr mäßigen Leistungen und der Beinahe-Blamage im Pokal bei Zweitligist Bochum schwer angeschlagen, ging am 2. November 2019 mit seiner Meister-Mannschaft 1:5 in der Commerzbank-Arena unter. Die Bosse hatten genug, entzogen dem Kroaten das Vertrauen und installierten Co-Trainer Hansi Flick als Chef.

Eine erneute schicksalhafte Wendung. Flicks Bilanz seitdem: 23 Siege in 26 Pflichtspielen, sein Vertrag ist zwischenzeitlich bis 2023 verlängert. Und diesmal? Für die Bayern ist angesichts des komfortablen Vorsprungs in der Liga und der noch ungewissen Zukunft der Champions League das Halbfinale die vorerst wichtigste der noch ausstehenden Partien in dieser Saison, die Chance aufs Triple steht auf dem Spiel. In der Liga siegten sie vor zweieinhalb Wochen mit 5:2.

Alles Formsache also? Nicht ganz. Die Frankfurter sind eine Cupmannschaft, erreichten neben dem Pokalsieg auch 2017 das Endspiel (1:2 gegen Borussia Dortmund), dazu das Halbfinale der Europaleague im Vorjahr, sie können sich für ein einzelnes K.o.-Spiel auf ein höheres Level pushen. Nur zu gern würden die Adler nun wieder Schicksal spielen.

