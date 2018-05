Wenn Löw am Mittwoch mit einem Großteil des vorläufigen WM-Kaders nach Südtirol reist und gleich am Abend das erste Training stattfindet, könnte neben einigen Bayern-Profis auch Antonio Rüdiger fehlen. Der Innenverteidiger hat wesentlichen Anteil daran, dass der FC Chelsea gegen Manchester United in England mit einem 1:0-Finalsieg den FA-Cup gewann. Wie lange seine Akteure zunächst regenerieren können, bevor für sie in Eppan voll einsteigen, will Löw am Dienstag festlegen. Toni Kroos ist am kommenden Samstag noch mit Real Madrid im Champions-League-Finale gefordert.