Also richtete der an der Säbener Straße für die – aktuell unfassbar gute – Fitness der Spieler zuständige Professor Dr. Holger Broich in der "SZ" seinen Blick bereits auf die übernächsten Aufgaben: "In der ersten Septemberwoche müssten die Nationalspieler schon wieder für Länderspiele abgestellt werden, am 11.9. startet der DFB-Pokal, in der Woche darauf die Bundesliga – wie sollen wir diese Termine einhalten? Im Fall einer Finalteilnahme sehe ich nicht, wie unsere Nationalspieler Anfang September schon wieder spielen sollten."