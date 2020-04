München - Es ist ein so völlig anderes Osterfest in diesem Jahr. Eines, das zum Nachdenken anregt, das den Menschen vielleicht vor Augen führt, was wichtig ist im Leben – und dass die Zeit, die man mit den Menschen verbringt, die immer für einen da sind, die einem nicht nur im Erfolg, sondern gerade in den Momenten der Niederlage, des Zweifels, der Trauer zur Seite stehen, die Menschen sind, auf die es wirklich ankommt.