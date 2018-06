Zelte führen bestimmte Getränke ins Sortiment ein

Eine weitere Besonderheit bei den Getränken: Einige Zelte führen 2018 bestimmte Softdrinks ins Sortiment ein. So gibt es ab diesem Jahr Spezi im Armbrustschützen-Festzelt, das Löwenbräu-Festzelt und die Ochsenbraterei bieten Limo an. Gänzlich ohne Limonade kommt das Schottenhamel daher, genauso sieht es im Schützen-Festzelt in Sachen Spezi aus.