Ohne Prinz William unterwegs Herzogin Kate besucht Wimbledon ganz in Weiß

Herzogin Kate gilt als absoluter Tennisfan. 2013 wurde sie zum Ehrenmitglied des "All England Lawn Tennis and Croquet Club" ernannt. Im vergangenen Jahr besuchte sie gemeinsam mit ihrer Schwägerin, Herzogin Meghan (37), das Turnier. Dieses Jahr jedoch befindet sich die Frau von Prinz Harry (34) offiziell noch in der Babypause, sodass Herzogin Kate allein am Spielfeldrand Platz nehmen musste.