Ohne persönliche Treffen Besondere Geburtstagspläne für Prinzessin Charlotte

Prinzessin Charlotte feiert am Samstag (2. Mai) ihren 5. Geburtstag und wie es sich gehört, werden sie zahlreiche Familienmitglieder hochleben lassen. Da das in Corona-Zeiten aber nicht live passieren kann, haben sich ihre Eltern eine andere Variante überlegt. Die Zweitgeborene von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) soll mit einer Zoom-Party geehrt werden. Das hat ein Insider der britischen "The Sun" verraten.