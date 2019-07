Bierofka: "Die Mannschaft hat einen guten Spirit"

Stichwort Gewinner und Verlierer: In sechs Tagen Trainingslager des TSV 1860 taten sich einige Protagonisten hervor. "Es waren sechs super Tage für uns. Die Mannschaft hat einen guten Spirit", erklärte Bierofka lobend: "Die Jungen verhalten sich sehr gut, die Alten nehmen sie an die Hand. Genau so muss es sein." Von eitel Sonnenschein sind die Sechzger aber weit entfernt.