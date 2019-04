Da die Giesinger an diesem Samstag (13.15 Uhr, live in der ARD und bei Magenta Sport sowie im AZ-Liveticker) bei sechs Punkten Vorsprung auf Platz 17 und vier verbleibenden Spielen gegen Aufstiegskandidat Karlsruher SC ran müssen, ist die Gefahr hoch, dass sie auf den letzten Drücker unten reinrutschen. Auch Anfang April 2017 wähnten sich die Giesinger nach einem 1:1 gegen den VfB Stuttgart in der Zweiten Liga in Sicherheit – und holten dann nur noch vier Punkte aus sieben Spielen.