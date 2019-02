FC Bayern: Ein Trend macht Niko Kovac Hoffnung

Wenn ein neuer Spielstand aus Frankfurt via all die Smartphones in die "BayArena" hereinweht, ist bei Verfolger Bayern psychologische Standfestigkeit gefragt. "Ich bin da relativ stark auf das Spiel fokussiert", meinte Kovac gelassen, "wir können nur das beeinflussen, was auf unserem Platz passiert." Und in Leverkusen lief’s für die Bayern zuletzt auch nicht immer besonders gut. Die Münchner konnten nur zwei der vergangenen neun Bundesligapartien gewinnen (bei zwei Niederlagen). Unter Jupp Heynckes gab’s im Januar 2018 ein 3:1, im DFB-Halbfinale im April sogar ein 6:2. Doch Kovac scheint als Trainer in der Bayer-Falle zu stecken. Er will den positiven Trend dagegensetzen: Als einziger Bundesligist hat Bayern seine vergangenen sieben Spiele gewonnen – und überhaupt, der Februar: Da ist man 35 (!) Pflichtspiele ungeschlagen.