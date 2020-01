85. Minute: TOOOR! TOOOR! 1. FC Nürnberg - FC Bayern 5:2, Torschütze: Tillmann.

Der Ehrentreffer für den Bayern-Nachwuchs! Tillmann veredelt eine schöne Flanke von Batista Meier.

83. Minute: Nürnberg wechselt nochmal! Hack und Zrelak haben Feierabend, Fuchs und Besong nun in der Partie.

80. Minute: Weiter spielt nur Nürnberg. Von Topjoker Zirkzee ist bislang noch überhaupt nichts zu sehen. Allerdings bekommt er auch kaum Anspiele. Ulreich hat weiterhin viel zu tun.

76. Minute: TOOOR! 1. FC Nürnberg - FC Bayern 5:1, Torschütze: Hack.

Das nächste Tor für den Club! Bayern ist weiterhin nicht im Spiel, Nürnberg nutzt die Schwäche der Münchner eiskalt aus. Allerdings sah das 5:1 stark abseitsverdächtig aus!!!

72. Minute: Auch das noch!!! Cuisance scheitert an Dornebusch.

72. Minute: Elfmeter für die Bayern!! Dornebusch holt Tillmann von den Beinen.

68. Minute: Jetzt mal die Bayern! Dajaku testet Dornebusch aus der Distanz! Der Schlussmann der Nürnberger klärt zur Ecke.

64. Minute: Man merkt, die Nürnberger sind den Bayern-Bubis körperlich deutlich überlegen. Natürlich hat der Großteil des Teams auch eine anstrengende Woche im Trainingslager hinter sich.

61. Minute: TOR! 1. FC Nürnberg - FC Bayern 4:1, Torschütze: Schleusener.

Jetzt wird es bitter! Die B-Elf der Bayern ist überhaupt noch nicht auf dem Platz angekommen und wird vom Club auseinander genommen. Auch Ulreich gibt beim Gegentor nicht die allerbeste Figur ab.

57. Minute: TOR! 1. FC Nürnberg - FC Bayern 3:1, Torschütze: Zrelak.

Klassisch ausgekontert! Der Club erhöht auf 3:1! Torschütze Ishak hat viel Platz auf der rechten Seite und gibt nach innen auf Zrelak, der problemlos einschieben kann.

48. Minute: Auch Nürnberg hat ordentlich durchgewechselt, lediglich Dornebusch bleibt auf dem Feld.

46. Minute: TOR! 1. FC Nürnberg - FC Bayern 2:1, Torschütze: Ishak.

Kalte Dusche für die Bayern! Was für ein Blitzstart, nach 18 Sekunden schockt Ishak den Bayern-Nachwuchs.

46. Minute: Der Ball rollt wieder! Bayern tauscht komplett durch.

45. Minute: Halbzeit in Nürnberg! Mit einem 1:1 geht es in die Kabine. Beide Trainer werden in der zweiten Hälfte ihre Teams komplett durchwechseln.

41. Minute: Jetzt mal wieder der Club! Kapitän Behrens versucht es aus der Distanz, direkt in die Arme von Neuer!

38. Minute: Bayern will die Führung!! Vor allem Müller zeigt sich enorm einsatzfreudig.

34. Minute: TOR! TOOOR! 1. FC Nürnberg - FC Bayern 1:1, Torschütze: Davies.

Da ist der Ausgleich! Und wie! Nach einem doppelten Doppelpass von Davies mit Goretzka und Müller gleicht der Kanadier gegen den Club aus.

32. Minute: Müller mit einem schönen Außenristpass auf Coutinho, der den Ball schön herunterpflückt und abschließt. Das Leder landet aber direkt in den Armen von Dornebusch. Zu unpräzise!

31. Minute: Davies zu verspielt! Nach einem schönen Steckpass von Goretzka, will der junge Kanadier nochmal quer legen. Der Torabschluss wäre aber die deutlich bessere Alternative gewesen.

27. Minute: Fast das 2:0!! Kerk kommt völlig frei im Strafraum zum Abschluss, Neuer bekommt aber noch die Hände an den Ball und klärt.

25. Minute: Goretzka mit einem Scherenschlag! Nach einer Davies-Hereingabe kommt der Nationalspieler im Rückraum an den Ball, sein Abschluss ist aber zu zentral!

22. Minute: TOR! 1. FC Nürnberg - FC Bayern 1:0, Torschütze: Frey.

Und die Bayern liegen zurück!!! Behrens bedient Frey, der Boateng alt aussehen lässt und ins lange Ecke abschließt.

19. Minute: Erstmals tritt Perisic in Erscheinung! Der Kroate wird von Goretzka bedient und will den Ball links von der Strafraumkante ins lange Eck schaufeln...drüber!!

18. Minute: Durchschnaufen Bayern!!! Margreitter kommt nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball, setzt das Leder aber neben den Kasten! Das war knapp.

14. Minute: Coutinho testet Dornebusch aus kürzester Distanz! Ecke für die Gäste. Erstmals sitzt übrigens Oliver Kahn als Vorstandsmitglied des FC Bayern auf der Tribüne.

10. Minute: Bayern steht sehr hoch und drückt auf das Tempo! Von Müdigkeit bisher keine Spur.

6. Minute: Und es geht gleich weiter! Nach einem langen Ball erhält Müller zentral im Strafraum den Ball, kann das Leder aber nicht unter Kontrolle bringen, Dornebusch schnappt sich die Kugel!

5. Minute: Pavaaaaaard!!!! Die erste dicke Chance für den Rekordmeister! Obwohl der Club Überzahl im eigenen Strafraum hat, kommt der Franzose per Dropkick zum Abschluss, Dornebusch klärt zur Ecke.

3. Minute: Die Münchner versuchen es mit direktem Kurzpassspiel, eine Flanke von Pavard geht aber an allen vorbei.

2. Minute: Der Club ist gleich gefährlich!! Dovedan wird geschickt und versucht mit einem Lupfer Neuer zu überwinden, der etwas unentschlossen aus dem Tor geeilt ist. Das Leder landet aber über dem Kasten.

1. Minute: Los geht's! Die Generalprobe für den Ligaauftakt läuft!

15.29 Uhr: Beide Mannschaften betreten den Rasen! Gleich geht's los im bayerisch-fränkischen Derby!

15.24 Uhr: Bei den Bayern wird sich die Frage stellen, wie fit die Mannschaft nach dem siebentägigen Trainingslager ist. "Auch mit Müdigkeit kann man Leistung bringen. Es geht auch darum, dass man mal ein bisschen den inneren Schweinhund überwindet“, forderte Flick im Interview auf der Vereinshomepage.

15.16 Uhr: Im Interview bei "Magenta Sport" kündigte Flick bereits an, zu Beginn der zweiten Hälfte komplett durchzuwechseln und den Nachwuchsspielern eine Chance zu geben.

15.06 Uhr: Das erste Testspiel des Jahres ist für die Bayern auch gleichzeitig die Generalprobe für den Ligaauftakt nächsten Sonntag gegen Hertha BSC. Auch der Gastgeber testet heute zum ersten Mal in diesem Jahr, allerdings warten auf den "Club" noch zwei weitere Vorbereitungsspiele innerhalb des Trainingslagers in Marbella.

14.58 Uhr: Die Bayern-Stars sind mittlerweile im Max-Morlock-Stadion angekommen und absolvieren ihr Aufwärmprogramm. Das Team von Hansi Flick flog übrigens direkt vom Trainingslager in Doha nach Nürnberg, um die Reisestrapazen für die Spieler so gering wie möglich zu halten.

14.45 Uhr: Die Offensive ist ohnehin "mau" besetzt, wie Flick im Trainingslager kommentierte. Neben Lewandowski fehlen auch Serge Gnabry und Kingsley Coman im bayerisch-fränkischen Derby. Gnabry hatte im Trainingslagers mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen und ist nicht mit nach Nürnberg gereist. Coman, der sich im Dezember einen Kapseleinriss am Knie zugezogen hatte, fällt definitiv für die ersten zwei Ligaspiele aus.

14.38 Uhr: In Abwesenheit von Topstürmer Robert Lewandowski, der sich noch im Aufbautraining nach seiner Leisten-OP befindet, wird wohl Ivan Perisic die Sturmspitze heute bekleiden. Auch im Trainingslager wusste der Kroate auf dieser Position zu überzeugen und zählt zu den Gewinnern der Doha-Reise.

14.25 Uhr: Auf der Bank nehmen neben Cuisance, Arp und Ulreich zahlreiche Nachwuchshoffnung Platz. Zum Trainingslager-Kader stoßen mit Maximilian Zaiser und Malik Tillman zwei weitere Talente der Amateure in das Aufgebot gegen den "Club" dazu.

14.22 Uhr: Die Aufstelllung ist da! Und Flick schickt seine zur Verfügung stehende Topelf an den Start!

14.20 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Die Bayern testen heute in Nürnberg - in etwas mehr als einer Stunde geht es los im Frankenland!

FC Bayern testet in Nürnberg

Nach dem einwöchigen Trainingslager in Doha reist der Bayern-Tross direkt weiter nach Nürnberg. Am Samstag treffen die Münchner im ersten Testspiel des Jahres auf den Zweitligisten.

Remis im letzten Aufeinandertreffen

An das letzte Duell mit dem "Club" dürfte der Rekordmeister wohl nicht die besten Erinnerungen haben. Ende April 2019 kamen die Münchner in Nürnberg nicht über ein 1:1 hinaus und mussten einen kleinen Dämpfer im Meisterschaftsrennen hinnehmen.

Am Ende der Saison wurde Bayern dennoch zum siebten Mal in Folge deutscher Meister, die Franken stiegen in die 2. Liga ab.

