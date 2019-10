Kovac degradiert Müller zum Reservisten

Sofern Coutinho unversehrt an der Säbener Straße eintrifft, darf sich Thomas Müller nicht viel Hoffnung machen, auf einen Einsatz in der Startelf. Anders als vor einem Monat, als der Brasilianer nach dem Länderspiel in Los Angeles nur drei Tage zur Erholung vom Jetlag hatte und Müller in der Bundesliga von Beginn an auf dem Platz stand. Da war dann, wie es Niko Kovac ausdrücken würde, "Not am Mann".