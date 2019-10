Die Worte von Bayern-Trainer Niko Kovac, der völlig ohne Not verkündet hatte, dass die Startelf-Bankdrückerrolle, die er Müller in den letzten fünf Spielen verordnet hatte, schon mal enden könnte, "wenn Not am Mann sein sollte" und dieser dann auch "seine Minuten bekommen" würde, waren unsensibel und in einer Weise herabwürdigend, dass hinter den pädagogischen Fähigkeiten des Fußballlehrers Kovac große Fragezeichen auftauchen.