Salihamidzic: "Wir werden auf Alphonso aufpassen"

Der Sportdirektor hält viel von seiner Neuverpflichtung. "Grundsätzlich ist er ein Riesentalent. Alphonso ist ein Super-Junge, ein Super-Charakter. Er ist hungrig und will zeigen, was er kann", sagte Salihamidzic gegenüber "SportBild", bremst aber gleichzeitig die Erwartungen: "Wir werden auf Alphonso aufpassen, keinen Hype um ihn machen. Es ist ganz wichtig, dass er in Ruhe aufgebaut wird und sich an die Bundesliga gewöhnen kann. Wenn wir ihm genug Zeit geben, hat er ein Riesenpotenzial, um hier große Leistungen zu bringen."