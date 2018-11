Neue Rangliste veröffentlicht Britische Royals: Bei der Beliebtheit trägt die Queen nicht die Krone

Meghan mögen mehr als Charles

Das Ehepaar, Prinz William (36) und Herzogin Kate (36), folgt auf Platz drei (73 Prozent) und vier (64 Prozent) des Rankings. Noch eben so in die Top 5 hat es der Prinzgemahl Philip (97) mit 56 Prozent geschafft, die frischgebackene Herzogin von Sussex ist ihm aber schon dicht auf den Fersen. Die schwangere Herzogin Meghan (37, "Suits") ergatterte aus dem Stand Platz sechs (55 Prozent) und landete damit vor Thronfolger Prinz Charles (69). Mit nur 48 Prozent an positiven Stimmen ist er auf Platz sieben und somit der erste Royal auf der Liste, über den sich die Mehrheit der Befragten kritisch geäußert hat.