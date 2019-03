Das Bayern-Trio gehörte über Jahre hinweg zum Stamm der Nationalmannschaft und hatte 2014 entscheidenden Anteil am Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien. Nach der desaströsen WM in Russland im vergangenen Jahr kündigte Löw bereits an, einen Umbruch einleiten zu wollen. Boateng, Hummels und Müller ließen in dieser Saison ihre gewohnte Konstanz vermissen und waren vor allem im letzten Herbst fehleranfällig.