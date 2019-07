Süle: Abwehrchef beim FCB und in der Nationalelf

Auch sich selbst "grillte" Süle, zeigte sich in einer Medienrunde selbstkritisch. "Gegen Arsenal hat man gerade an meiner Person gesehen, dass die Frische und Fitness noch nicht ganz so da sind", erklärte der Abwehrspieler, der im ersten Test auf der US-Reise, dem 1:2 gegen den Premier-League-Klub, in manchen Situationen noch etwas schwerfällig wirkte. Was beim überzeugenden 3:1 gegen Real Madrid drei Tage später schon besser aussah. "Ich glaube, dass ich da einen Schritt nach vorne gemacht habe", meinte Süle, der in beiden Tests jeweils zur zweiten Halbzeit in die Partie kam. Dabei ist Süles großes Plus die angeborene Schnelligkeit – auch wenn das mit seinen 1,95 Meter auf den ersten Blick nie so wirkt.