Im Glockenbachviertel herrscht traditionell am Faschingsdienstag der Ausnahmezustand. Im M.C. Müller in der Müllerstraße geht es ab 14 Uhr wieder bunt zu. DJ "Karl Schlagerfeld" legt bekannte Faschingshits auf. Der Technoclub Rote Sonne empfängt am Faschingsdienstag ab 15 Uhr bis zum bitteren Ende kostümierte Feierwütige zum Faschingsball, nebenan feiert das Pascha den Karneval nach HipHop-Manier.

Abschied vom Münchner Fasching: Kehraus

Auch das Ende der Faschingszeit will gebührend gefeiert werden. Allerspätestens am Aschermittwoch ist alles aus und vorbei und München kehrt die Reste des Spektakels in die Ecke. Im Muffatcafé gibt es am Dienstag ab 17 Uhr eine Kehraus-Feier mit DJ Thomahawk.

In der Max-Emmanuel-Brauerei (Adalbertstraße 33) enden die sogenannten Weissen Feste im Trauergewand: Am Faschingsdienstag trägt hier jeder schwarz um die Faschingszeit gebührend zu verabschieden. Im Hofbräukeller (Innere Wiener Straße 19) wird ab 19 Uhr der Kehraus begangen und zünftig begossen. Auch die 089-Bar und das Bob Beamans (Gabelsbergerstraße 4) haben Aschermittwochs-Partys im Angebot.

Lesen Sie auch: Wie der Fasching München eroberte