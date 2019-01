Rummenigge: Nachfolger muss frühzeitig gesucht werden

Trotz des anhaltenden Wachstums und der jüngsten Verlängerung seines Vertrags bis Ende 2021 hofft Rummenigge auf eine baldige Lösung der Zukunftsfragen an der Klubspitze. "Der Verein tut gut daran, meinen Nachfolger bald in den Klub zu integrieren. Du musst dich schon vorbereiten auf den Job. Ich kann nicht am Dienstag aufhören, und am Mittwoch kommt der Nachfolger", sagte der 63-Jährige.