Heynckes: Weiß nicht, was Schweinsteiger für eine Lebensplanung hat

Ex-Trainer Jupp Heynckes - er verabschiedete sich gerade erst mit dem Meistertitel bei den Bayern in den Ruhestand - bringt einen "der besten Mittelfeldspieler in der Geschichte des deutschen Fußballs", wie er selbst sagt, ins Gespräch: Bastian Schweinsteiger. Der 34-Jährige, der am Montag mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet wurde - ist in Heynckes' Augen der Richtige für eine solche Aufgabe, wie die Trainer-Legende im AZ-Interview betonte.