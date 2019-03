Mittlerweile haben sich die Umstände geändert: Der 27-Jährige kommt unter Niko Kovac immer häufiger zum Zug und zeigte sich zuletzt in deutlich aufsteigender Form. Alleine in den letzten fünf Partien war er an vier Treffern beteiligt (ein Tor, vier Assists), auch beim Achtelfinal-Kracher gegen Liverpool am Mittwochabend (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) ruhen die Hoffnungen der Bayern-Fans in Abwesenheit des gesperrten Thomas Müller auf dem Kolumbianer.