Herausragend gutes Ergebnis der Grünen

Die Grünen gehen aus Löffelholz' Sicht hingegen mit erheblichem Rückenwind in den hessischen Landtagswahlkampf. "Das herausragend gute Ergebnis der Grünen im eher konservativen Bayern zeigt, dass die Partei das Potenzial hat, zu einer ökologisch orientierten, liberal-bürgerlichen Volkspartei zu werden."

Neben den bayrischen Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann und Katharina Schulze hätten die Bundesvorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock eindeutig gewonnen. Das Duo demonstriere "in herausragender Weise", wie ökologisch orientierte und liberal-bürgerliche Politik, die im Wahlkampf in Bayern in den Vordergrund gerückt wurde, zusammenpassen.