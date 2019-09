München - Beim Blick auf den Bayern-Gegner von Samstag hätte Serge Gnabry (24) eigentlich beste Laune bekommen sollen. Zählte Aufsteiger 1. FC Köln in der Vergangenheit doch als Art Lieblingsopfer des Mittelfelddribblers. Immerhin erzielte Gnabry in seinen bisherigen drei Begegnungen mit den Geißböcken (mit Bremen und Hoffenheim) vier Treffer. Für Gnabry, bei dem es zwar im DFB-Dress läuft wie am Schnürchen, aber im Bayern-Trikot überhaupt nicht, kamen die Kölner also als Knotenlöser wie gerufen. Doch irgendwie will es für Gnabry, "der größten Überraschung" in Bayerns Double-Saison (Zitat Uli Hoeneß) im Moment einfach nicht laufen.