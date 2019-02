München - Paris Saint-Germain hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester United auswärts dominiert und verdient gewonnen. Im Old Trafford konnte sich die Mannschaft von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel mit 2:0 durchsetzen, ein erster großer Schritt in Richtung Viertelfinale der Königsklasse.