"Das wäre in der Tat ein spannendes Thema", sagt Jörg Wacker, der Bayern-Vorstand für Internationalisierung und Strategie, im Gespräch mit der AZ: "Bastian ist ein Weltstar, eine Legende des FC Bayern und nun auch für die Fans in Amerika eine greifbare Figur und ein ausgezeichneter Botschafter unseres Klubs."

Schweinsteiger – eine der größten Ikonen der Bayern-Fans

Der FC Bayern hat in New York ein Büro, 2026 findet die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko statt. Mit dem Kanadier Alphonso Davies (19) gibt es einen weiteren Bayern-Star, der in Nordamerika sehr populär ist. Für Wacker ist Davies "ein ganz ausgezeichneter Botschafter des FC Bayern". Die Entwicklung des Fußballs in Kanada sei ohnehin "sehr interessant", so der Bayern-Vorstand weiter: "Seit 2019 gibt es dort auch die Canadian Premier League. Wir schauen ebenso nach Ghana, wo Davies geboren wurde. Generell sehen wir unsere Spieler als globale Botschafter. Philippe Coutinho hat zum Beispiel einiges dazu beigetragen, unsere Marke in Brasilien noch bekannter zu machen."

Schweinsteiger bringen Fans auf der ganzen Welt noch immer mit dem FC Bayern in Verbindung – auch ohne offizielles Amt. Dafür hat er in 500 Pflichtspielen gesorgt, mit leidenschaftlichen Auftritten, insgesamt 68 Toren und 100 Vorlagen. 2013 gehörte er als einer der Anführer zum glorreichen Triple-Team.

Unvergessen, wie ihn die Fans bei seinem Abschiedsspiel 2018 in der ausverkauften Arena feierten. So eine Stimmung hatte man in Fröttmaning selten erlebt. Schweinsteiger – eine der größten Ikonen der Bayern-Fans.

Vorstand Jörg Wacker: Bastian wirkt wie ein zufriedener Mensch"

"Ich weiß nicht, was Bastian für eine Lebensplanung hat. Aber von seinem Renommee her, seinem Image, seinem Charakter und seiner Historie im Fußball ist er prädestiniert, eine Führungsposition beim FC Bayern einzunehmen", sagte Trainer-Legende Jupp Heynckes einst im AZ-Interview.

Doch ob es wirklich so kommt, ist eine Frage für die nächsten Jahre, sowohl Schweinsteiger als auch der FC Bayern müssen sie erst für sich beantworten.

Bei den Münchnern ist man einfach nur froh, wie sich ihr früherer Fan-Liebling präsentiert. "Er ist staatsmännisch geworden, sein Auftreten ist klasse", sagt Vorstand Wacker weiter: "Die Zeit in den USA, in einem anderen Land, war für seine persönliche Entwicklung meines Erachtens das Beste, was ihm passieren konnte. Zudem ist er Vater geworden, hat inzwischen zwei Kinder. Bastian hat eine tolle Entwicklung genommen. Er wirkt wie ein zufriedener Mensch. Und er wird immer ein Teil der FC-Bayern-Familie sein." So viel ist sicher.

Lesen Sie auch: Bastian Schweinsteiger - Die Bayern beeindrucken mich enorm"