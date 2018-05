Der Bayern-Keeper deutete weiter einen schweren Vorwurf an Zwayer an: "Ich weiß nicht, was dem Schiedsrichter da in den Sinn gekommen ist, ob er Frankfurt den Titel klar machen wollte!? Das ist enttäuschend!"

Sven Ulreich beschwert sich über Eintracht Frankfurt

Auch die harte Gangart der Frankfurter ärgerte den Torhüter immens. "Das hat für mich mit Fußball nichts zu tun, wenn man nur auf den Mann geht", sagte er. Der Schiedsrichter schuld an der Pleite? Zwar war die Szene zweifelsohne umstritten.

Diese These greift angesichts der weitgehend schwachen Leistung der Münchner dann aber wohl doch zu kurz.

