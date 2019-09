In der Bundesliga durfte Pavard fünfmal von Beginn an auflaufen, zumeist als Rechtsverteidiger. Auch beim 4:0-Sieg gegen Köln hielt er seine rechte Seite weitgehend sauber. Zuletzt, in der Champions League gegen Belgrad, machte er allerdings auch als Innenverteidiger neben Niklas Süle eine solide Figur. Auch Pavards Mitspieler haben bisher nur positives über den Neuzugang zu sagen. "Er ist ein großartiger Spieler, der in der Defensive nahezu alle Positionen spielen kann", lobt Nationalmannschafts-Kumpel Lucas Hernández bei "Sport1".