Weil die Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Keeper Manuel Neuer (34) momentan zu stocken scheinen, sprach sich Flick deutlich für seinen Torhüter und Kapitän aus. Es sei klar, und das "habe ich ja schon ganz deutlich gesagt, was ich von Manu halte. Wir kennen uns schon so lange. Er wird seine Entscheidung treffen, und er weiß, was er am FC Bayern hat."