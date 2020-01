Nach "Megxit" Zurück an die Arbeit: Prinz Harry kündigt Event in Düsseldorf an

Harry hatte die "Invictus Games" im Jahr 2014 nach dem amerikanischen Vorbild der "US Warrior Games" ins Leben gerufen. Sie sind eine Art Olympische Spiele für körperlich und geistig versehrte Soldaten. Veteranen aus der ganzen Welt treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Die Sportveranstaltung ist eines der großen Herzensprojekte des Prinzen, der selbst zehn Jahre in der Armee gedient hat. 2020 findet die einwöchige Veranstaltung in Den Haag statt, für 2022 ist nun auch ein Veranstaltungsort gefunden.