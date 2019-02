Gegen Liverpool braucht der FC Bayern den Rechtsverteidiger

Sportdirektor Hasan Salihamidzic nahm Rafinha in Schutz – ermahnte ihn aber auch: "Ich verstehe, dass er unzufrieden ist. Aber auch für ihn werden Spiele kommen, in denen er eingesetzt wird, weil Josh ausfällt. Wir sind alle jetzt daran interessiert, dass wir zusammenrücken." Man müsse den Platz auf der Ersatzbank "auch mal schlucken und im Training Gas geben", so Brazzo: "Denn das sieht der Trainer und wird es belohnen." Präsident Uli Hoeneß meinte spöttisch: "Jetzt schimpft schon der Rafinha!" Doch gegen Liverpool brauche man den Verteidiger. "Wir haben zwei, drei Spieler, denen wir wirklich dankbar sein müssen. Das sind Franck Ribéry, Arjen Robben und auch Rafinha", sagte Hoeneß versöhnlich.