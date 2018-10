"Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir beinahe ausgeschieden wären. An dem Tag wurde entschieden, dass er verkauft wird, weil er einen Scheißdreck zusammengespielt hat. Das Wohl und Weh des FC Bayern hängt nicht von Juan Bernat ab", sagte der Bayern-Präsident in der legendären Pressekonferenz mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic, in der sie gegen die Medien, einstige Spieler und aktuelle TV-Experten austeilten.