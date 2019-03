Die Chance, eine Trotzreaktion zu zeigen, hat das Weltmeister-Trio möglicherweise schon am kommenden Samstag. Dann spielt der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker). In der nächsten Woche steht dann am Mittwoch das entscheidende Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool an (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).