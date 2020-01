München - Nach der 2:5-Pleite in Nürnberg und dem anstrengenden Trainingslager in Doha hat Bayern-Trainer Hansi Flick erstmal zwei Tage frei gegeben. Am Dienstag steht dann ein Leistungstest auf dem Programm, am Mittwoch startet die finale Vorbereitung auf das erste Rückrundenspiel bei Hertha BSC. Die Vorgabe bis nächsten Sonntag ist klar: Nur keine weiteren Verletzten!