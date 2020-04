Dybala: Mehr hängende Spitze als Flügel

Ein Dybala-Verkauf würde wohl reichlich Geld bringen: Laut "transfermarkt.de" hat der Offensivmann aktuell einen Marktwert von 72 Millionen Euro, sein Vertrag in Turin läuft noch bis Sommer 2022. Ein Transfer von Dybala dürfte sich also in ähnlichen Regionen bewegen wie ein Sané-Deal. Hier ist aktuell eine Ablösesumme zwischen 80 und 100 Millionen Euro im Gespräch. Wobei die Ablösesummen wegen der Corona-Krise freilich noch sinken könnten.