Das Management von Sylvie Meis bestätigte am 31. Oktober die Verlobung zwischen der Moderatorin und dem Künstler. In Los Angeles soll der 40-jährige Niclas Castello um die Hand von Sylvie Meis angehalten haben - nach drei Monaten Beziehung. Seitdem funkeln vier Karat an Sylvies linkem Ringfinger - lupenrein, wie "Bild" berichtet. Angeblich von Promi-Juwelier Michael Greene, der auch den 20-Karat-Diamantring von Paris Hilton (1,7 Mio. Euro) entworfen hat. Der Ring ging kurzzeitig verloren, die Beziehung mit Chris Zylka ist mittlerweile gescheitert.