Turnier in München Deutsche Tennis-Herren furios: Acht Mal Achtelfinale!

So stark waren die Gastgeber beim Tennis-Turnier in München lange nicht mehr: Gleich acht Deutsche stehen im Achtelfinale, darunter Wildcard-Starter und der Rekordsieger. Für den Star und Turnierfavoriten geht das Sandplatzevent am Mittwoch los.