Nicht ganz so gut sieht es derweil bei Lucas Hernández aus. Der Franzose, der sich beim 5:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag ebenfalls eine Adduktorenverletzung zugezogen hatte, absolvierte lediglich eine Laufeinheit. Wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist noch offen. Die Langzeitverletzten Philippe Coutinho und Niklas Süle trainierten am Dienstag individuell.