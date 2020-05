Das merke man gerade im Bundestagskreis im Norden, wo so unterschiedliche Stadtteile wie die Maxvorstadt und Milbertshofen liegen. "Manche Eltern schicken ihre Kinder in die private Kita und zahlen für Ballettunterricht, während andere keinen Kitaplatz bekommen", ärgert sich Sigl-Glöckner. "Manche fahren mit ihrem neuen Mini zur Uni und wohnen zentral in der Eigentumswohnung ihrer Eltern, während sich Krankenpfleger oder Polizisten gar keine Wohnung leisten können."

Diese Probleme könne man nur auf bundespolitischer Ebene lösen, glaubt Sigl-Glöckner. "Sollen Pflege, Wohnraum und Klima wirklich rein über den Markt geregelt werden?", fragt die SPDlerin. "Wir brauchen da eine kritische Diskussion." Nach der Finanzkrise 2008 habe sich eigentlich viel verändern müssen. "Wir haben ein Pflaster auf unmittelbare Probleme gepappt, aber das System nicht überdacht." Deswegen will sie in den Bundestag. Und deswegen will sie in ihrer Heimat München-Nord antreten. "Ich glaube, dass München dort ein Vorbild sein könnte – für ganz Deutschland sogar." Durch die starke Industrie und die vielen sozialen Wohnungsbauten sei die Stadt dort besonders interessant.

Wahlkampf: "Ich kandidiere nicht gegen irgendjemanden"

Der Himmel wird dunkler, lange wird es wohl nicht mehr trocken bleiben. Philippa Sigl-Glöckner will trotzdem unbedingt noch zum Ferdinand-Miller-Platz laufen, wo ihre Großmutter aufgewachsen ist. Als sie losgeht, kommt das Gespräch auf den jetzigen Abgeordneten von München-Nord, Florian Post. Falls Sigl-Glöckner sich durchsetzt, verlöre Post sein Mandat. Man merkt, dass die SPDlerin nicht so gerne über ihren politischen Herausforderer spricht. "Ich kandidiere nicht gegen irgendjemanden", sagt sie zögernd. Sie habe sich lange überlegt, ob sie sich bewerben wolle. "Die SPD kann den Wahlkreis im Münchner Norden direkt gewinnen", begründet sie ihre Entscheidung.

Zur Zeit liegt das Direktmandat bei der CSU. Der gebürtige Oberpfälzer Post sei in den Ortsvereinen der SPD präsent, das sei auch wichtig. Sie wolle aber mehr. "Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird, als junge, bisher unbekannte Frau anzutreten", sagt sie. "Aber ich bin sicher, dass wir einen fairen Wettbewerb hinbekommen." Post habe natürlich den Bonus, Amtsinhaber zu sein. "Ich gehe davon aus, dass sich alle an die Spielregeln halten. Die SPD im Münchner Norden wird das gut hinbekommen", sagt Sigl-Glöckner.

Seine Aktionen in der Coronakrise sieht sie kritisch: Dass Florian Post ein Adidas-Trikot verbrannte, da Adidas in der Krise keine Miete mehr zahlen wollte, empfand sie als falsches Signal. "Man muss fragen, wer die Vermieter von Adidas sind. Das sind meist nicht die kleinen Hauseigentümer, sondern große Fonds." Jetzt würde Adidas einen staatlichen Milliardenkredit bekommen und so die Mieten bezahlen können. "Es ist gut, solche Dinge zu diskutieren und auch mal zuzuspitzen", sagt die SPDlerin. "Ich finde es wichtig, dass wir uns da klar positionieren, ohne platt populistisch zu sein."

Münchner SPDlerin: "Demokratie darf wegen Corona nicht pausieren"

Kurz vor dem Ferdinand-Miller-Platz läuft Sigl-Glöckner schneller. Sie muss sich beeilen, später wird sie noch eine Videokonferenz mit SPDlern haben. Als sie vor Kurzem eine Videokonferenz veranstaltete, wurde diese gehackt und musste abgebrochen werden. "Das sind so Probleme, mit denen man natürlich nicht rechnet." Demokratie dürfe aber wegen Corona nicht pausieren, meint Sigl-Glöckner. "Ich hoffe nur, dass ich bald wieder unter freiem Himmel Leute treffen und mit ihnen diskutieren kann!"

Am Ferdinand-Miller-Platz geht es um die St.-Benno-Kirche. Hier stand das Haus, in dem ihre Großmutter aufwuchs. Im Krieg wurde es zerbombt, heute steht dort ein unscheinbares gelbes Gebäude. Von ihrer Großmutter erzählt Sigl-Glöckner gern. Die Oma stand noch mit 99 Jahren bis vor Kurzem auf der Bühne des Theaters am Sozialamt. "Sie war eine Kämpferin", erzählt Sigl-Glöckner. "Ein echtes Vorbild für mich."

Lesen Sie hier: SPD-Chefin Esken fordert weitere Verbesserungen für Familien