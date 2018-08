Die Preißnhalbe Augustiner – also das 0,33er-Fläschchen – gibt's für 3,50 Euro und in den Prosecco Aperol (0,2l/7 Euro) kippen die Barkapitäne zwei Stamperl Aperol, serviert unprätentiös im kleinen Glas.



Die Preißnhalbe Augustiner – also das 0,33er-Fläschchen – gibt's für 3,50 Euro und in den Prosecco Aperol (0,2l/7 Euro) kippen die Barkapitäne zwei Stamperl Aperol. Foto: min

Alte Utting: Es gibt gleich mehrere Bars und Food-Stände

Die Deck-Bar ist in der Brücke untergebracht, also an jenem Ort, wo früher der Kapitän stand und nautische Sachen machte, die man eben so auf einem Ausflugsschiff macht. Auch im Schiffsbauch gibt es eine Bar. Hier lohnt es ohnehin, bis in den Maschinenraum zu gehen, weil der weitestgehend erhalten wurde. Die Toiletten dort sind ein Erlebnis, die Türen wurden wohl in irgendeinem Sicherheitsraum ausgebaut und hier wieder eingebaut. Sie lassen sich auch von außen öffnen, was dazu führt, dass man beim „Kannst mal aufpassen“ rasch nette Bekanntschaften macht.

So wirklich treten sich die Gäste auf der Utting auch nicht auf die Füße. Es gibt manche Engstellen, bei denen die Gäste nicht drängeln sollten, weil sie sonst seebestattet auf der Lagerhausstraße werden. Videokameras würden das festhalten, eine der Sicherheitsauflagen der Behörden.

Das Gelände um die Utting ist weitläufig, unter dem Bug etwa wird charmant und passend in einem Hüttchen Steckerlfisch (Renke: 12 Euro, Dorade: 16 Euro) verkauft, ein Standl bietet vegetarische Hotdogs an, hinter der Utting gibt's die Gua-Bao-Teigtaschen (ab 6 Euro), die fantastisch schmecken und Rosmarin-Kartöffelchen mit allerhand Dips und Gemüse.



Feiner Snack: die chinesischen Gua Bao. Foto: min

Die Münchner sollten also nicht aus Neugier auf die Utting kommen, sondern auch, weil sie Hunger haben. Denn um's Schiff herum da gibt's einen Streetfood Markt, was ungewöhnlich ist für ein Ausflugsschiff, für eine Bar sowieso, aber das Konzept dieses ungewöhnlichen Sommerlieblingsortes rund macht.

Lagerhausstraße, Mo-Mi 12-14.30 Uhr & 17 bis 24 Uhr, Do bis 1 Uhr, Fr 12 bis 14.30 Uhr & 16-2 Uhr, Sa & So 10-2 Uhr