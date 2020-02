THIAGO, Note 3: Zurück in der Rolle als Sechser vor der Abwehr. Organisator, Ballverteiler und Schnittstelle zur Offensive. Große Ideen hatte er allerdings nicht zu bieten im Aufbauspiel.

CORENTIN TOLISSO, Note 3: Kam doch ins Team, weil Leon Goretzka am Spieltag wegen muskulärer Probleme ausfiel. Steckte den Ball zu Gnabry durch vor der 1:0-Führung. Ist sich als Arbeiter im Mittelfeld für nichts zu schade.

PHILIPPE COUTINHO, Note 5: In Köln nur Zuschauer, erst sein dritter Startelf-Einsatz 2020. Fand schwer in die Partie, verlor ein paar Bälle, unglückliche Aktionen. Übersah den völlig freien Lewandowski, zog überhastet ab. Will sich zeigen, hängt jedoch im Leistungstief drin. Raus nach einer Stunde.

SERGE GNABRY, Note 2: Agierte anders als üblich auf dem Flügel diesmal zentral hinter Lewandowski. Nach ein bisschen Anlaufzeit drehte er auf. Schlauer Linksschuss zum 1:0 (26.), vierter Rückrundentreffer. Sehr agil, sehr aktiv. Gefährlichster Bayer.

ROBERT LEWANDOWSKI, Note 2: Lief zunächst etwas unglücklich für den Top-Torjäger: immer einen Schritt zu kurz oder einen Moment zu schnell. Lauerte auf seine Szene, wurde aber auch schnell bedient – schüttelte den Kopf, nachdem ihn Coutinho übersah. Musste mit dem Jubeln bis zur 70. warten, aber dann: 2:1!

THOMAS MÜLLER, Note 3: Kam nach einer Stunde für den enttäuschenden Coutinho. Machte sein 517. Spiel im Bayern-Dress, zog mit Lahm gleich.

KINGSLEY COMAN, Note 3: Kam gemeinsam mit Müller ins Spiel, machte gleich mächtig Dampf über Rechts.