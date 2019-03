Kleinschmidt: "Manchen hilft der Druck, manche hemmt er"

Nach Ihrem Rallye-Dakar-Sieg sind Sie 2002 zum Team von Volkswagen gewechselt. Wie arbeitet es sich denn als Sportlerin in einem Großkonzern?

Wenn sich eine so große Firma für eine bestimmte Sportart entscheidet, dann denkt sie auch, dass es gut für ihr Image ist. Das muss man immer im Kopf behalten. Das bedeutet für dich als Sportler dann auch eine große Verantwortung. Man muss erst einmal lernen, damit umzugehen. Ich habe zum Beispiel nie Angst davor gehabt, mich zu verletzen. Viel größer war der Respekt davor, mein Team zu enttäuschen. Und wenn dann ein so großer Etat dahintersteckt, dann macht es das nicht einfacher.

Glauben Sie, dass dieser Druck der Fußballabteilung zum Verhängnis wird – und sie deshalb oft hinter den Erwartungen bleibt?

Das kann sehr gut sein. Ich merke das auch sehr deutlich, wenn ich mit Nachwuchsfahrerinnen trainiere: Ohne Druck fährt es sich viel leichter. Sobald man sagt: "Jetzt geht’s um was", trennt sich die Spreu vom Weizen. Manche dagegen können gut mit Druck umgehen und werden so erst richtig gut.

So wie die Profis des FC Bayern, die nun mit Borussia Dortmund in der Tabelle gleichgezogen sind.

Ob beim FC Bayern alle gleich gut mit Druck umgehen können, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich müssen gute Fußballer auch gut mit Druck umgehen können – und vor allem auch die Trainer.

Bayern gegen Wolfsburg: Kleinschmidt hofft auf ein Unentschieden

Niko Kovac hat vor Weihnachten seine erste heikle Phase überstanden.

Das stimmt. Und in so einer Situation dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist die große Kunst, das hat er gut gemacht und das zeugt auch von großem Selbstvertrauen.

Wie groß ist denn Ihre Verbundenheit zum VfL Wolfsburg noch?

Als ich für VW gefahren bin, habe ich mehrere Spiele besucht, ich bin dort sogar Ehrenmitglied. Wobei ich auch die Bayern mag, schließlich bin ich dort ja aufgewachsen. Generell bin ich nicht so der Typ, der einem Verein ein Leben lang die Treue halten muss.

Wenn man Sie also nicht im Wolfsburger Stadion trifft, wo dann?

Ich habe jetzt einen spannenden neuen Job, seit letztem Jahr arbeite ich bei der FIA, dem Welt-Automobil-Verband, als Senior Advisor und bin dort dafür verantwortlich, die Sportart Cross-Country-Rallye wieder nach oben zu bringen, die leider in den letzten Jahren etwas an Interesse verloren hat. Seit Anfang des Jahres bin ich auch noch Präsidentin der Cross-Country-Commission. Man trifft mich also wieder ganz häufig bei den Rennen.

Apropos Rennen: Wie endet nun das Duell zwischen dem Bayern-Ferrari gegen den Wolfsburg-VW?

Ich denke schon, dass es die Bayern packen werden, aber schön wäre ein Unentschieden.

