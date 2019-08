Mitgliederzahlen Kleine Parteien – großer Zuwachs

Neun Prozent Schwund bei den Piraten

Verlierer sind unter den kleinen Parteien die Piraten: Sie verzeichnen laut BR mit 1.196 Mitgliedern einen Schwund von neun Prozent innerhalb der letzten eineinhalb Jahre.

Bei den im Bayerischen Landtag vertretenen Parteien gab es ebenfalls beträchtliche Zuwächse. So legten die Grünen im letzten Halbjahr gewaltig zu: Aktuell haben sie in Bayern 14.065 Mitglieder (Ende 2018: 11.585, Ende 2017: 9.317). Die AfD wuchs von 3.914 in 2017 und 11.585 in 2018 auf 5.200 Mitglieder zum Stichtag 31. Juli 2019 an.

Die CSU hat derzeit 140.297 Mitglieder (Ende 2018: 138.370). Auch die Landesvereinigung der Freien Wähler findet Zulauf, Anfang dieses Jahres waren es 3.500 Mitglieder – ein Plus von rund acht Prozent zum Vorjahr.

Die SPD kämpft nach wie vor mit Schwund: Hatte sie 2017 noch 59.323 und 2018 noch 58.717 Mitglieder, sind es aktuell 57.209.

Lesen Sie auch: Union und FDP machen Front gegen Grün-Rot-Rot im Bund