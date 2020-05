Gerüchte, denen zufolge er einen Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Salär in Höhe von 20 Millionen Euro fordere, dementierte der Nationalkeeper zwar. Dass der 34-Jährige mitten in der Corona-Krise, in der viele Menschen um ihre Existenz bangen, so hart um einen hochdotierten Vertrag pokert, hinterließ dennoch einen Beigeschmack.