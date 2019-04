Schwer vorstellbar im morgendlichen Quetsch-Chaos: Das alles ist aber noch gar nichts im Vergleich zu dem Verkehrsaufkommen auf den Straßen. Trotz aller Bitten der Messe München an die Besucher, das Auto stehen zu lassen, reisen immer noch viele mit dem eigenen Wagen an. Vier dezentrale Parkflächen bietet die Messe für diese Besucher an: Im Parkhaus der Allianz Arena, in Aschheim. Feldkirchen und im BMW-Parkhaus FIZ am Hart. Von dort bringen Busse die Besucher im Zehn-Minuten-Takt zur Messe. Eine eigene Verkehrsleitzentrale regelt die Auto-Ströme.