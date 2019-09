Bayern gegen Leipzig: Topspiel am Samstag

Das Team ist also bereit für das Topspiel am Samstagabend, von dem Kovac befürchtet, "es wird ein Abnutzungskampf. Leipzig ist eine gute Mannschaft, die werden uns alles abverlangen." Gut möglich also, dass auf der Zehnerposition der ausgeruhte Thomas Müller den Vorzug vor Coutinho erhält. "Wir müssen abwarten, wie er zurückkommt", sagte Kovac über den Brasilianer. "Wir können nicht mit 80 Prozent auflaufen, wir brauchen gesunde, frische Spieler", meinte der Trainer: "Deswegen werden wir mit ihm sprechen."